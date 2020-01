Il y a quelques années encore, l’Egypte faisait partie des fournisseurs d’Israël en gaz naturel. Depuis mardi soir, c’est l’inverse!

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a adressé une lettre à son homologue égyptien Abd El-Fatah a-Sissi dans laquelle il écrit notamment: « C’est un jour de fête pour nos deux pays. Au moment où je vous écris, du gaz naturel a commencé à être acheminé depuis le gisement de Leviathan vers l’Egypte et resserrera les liens entre nos deux pays et nos deux peuples. L’acheminement de ce gaz amène avec lui des nombreux avantages à nos deux économies et approfondira les liens entre Israël et l’Egypte après ces 40 ans passés depuis la signature du traité de paix (…) L’Etat d’Israël considère les relations avec la République arabe d’Egypte comme un atout stratégique qui améliorera la stabilité régionale et montrera l’exemple des fruits que pourront récolter à l’avenir ceux qui choisiront la paix. La coopération politique et militaire constituait déjà un socle solide de stabilité et de sécurité entre nos deux pays, et je suis convaincu que nous pourrons désormais renforcer cette coopération vers des domaines civils également ».

Le président a également souhaité que les secteurs privés égyptien et israélien sauront aussi saisir les opportunités qui se présentent afin d’entreprendre des projets bénéfiques pour l’économie des deux pays.

Photo Moshé Shaï / Flash 90