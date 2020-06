Le journaliste Tsvi Yehezkeli de la chaîne Hadashot 13 est l’un des plus fins connaisseurs du monde arabo-musulman dans les médias israéliens. Avec son physique typé et sa connaissance de l’arabe il a déjà réalisé des séries de reportages courageux et très instructifs dans des sociétés arabo-musulmanes à travers l’Europe en se faisant passer pour l’un des leurs. Cette fois-ci, « armé » d’une paire de lunettes équipée d’une mini caméra cachée, il est allé à la rencontre d’Arabes vivant dans la vallée du Jourdain ou dans le Goush Etzion pour « tâter le terrain » à quelques semaines de la date (prévue) pour le lancement du processus de souveraineté.

Comme il ressort nettement de la vidéo ci-jointe, le journaliste montre une nouvelle fois qu’il y a un décalage entre les déclarations des représentants autoproclamés de cette population hétéroclite et les habitants sur le terrain.

Selon la loi naturelle, l’important pour un père de famille est d’avoir du travail pour nourrir sa famille. Et l’immense majorité des Arabes auxquels s’est adressé Tsvi Yehezkeli lui ont dit tout haut: ils préfèrent de loin vivre sous souveraineté israélienne et vivre tranquillement que d’être sous la coupe de l’Autorité Palestinienne qu’ils considèrent comme corrompue et insensible à leurs préoccupations quotidiennes.

Ce qui fait dire au journaliste, dont les analyses sont généralement confirmées, que ces Arabes des zones concernées ne se lanceront pas dans une Intifada au coup de sifflet des terroristes qui siègent à Ramallah, tout comme ils n’ont pas bougé après le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Au grand dam de la Mouqataa…

« Entre Abou Mazen et Bibi les Arabes de Judée-Samarie choisissent Bibi », note le journaliste!

Vidéo:

Photo Yaakov Naumi / Flash 90