La Turquie d’Erdogan mêle sa voix au choeur des adversaires de l’extension de la souveraineté israélienne. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu, proche du dictateur turc a averti Israël en cas de mise en oeuvre du Plan Trump et de la souveraineté: « Au cas où les forces de l’occupation israélienne franchiraient les lignes rouges, nous, Etats musulmans, ne resterions pas les bras croisés ».

Propos intéressants de la part du représentant d’un pays qui occupe indûment une partie de l’île de Chypre, agit militairement en Syrie et en Libye, s’est approprié l’espace maritime méditerranéen entre la Turquie et la Libye et massacre les populations Kurdes quand il lui plait…

Photo Facebook