L’Autorité Palestinienne a fait part de son intention de saisir l’Onu contre la loi de souveraineté au cas où Israël entamait le processus dès le mois de juillet. La représentation de l’AP à l’Onu a indiqué qu’elle déposera une texte devant l’Assemblée générale et non pas devant le Conseil de sécurité, afin de ne pas se heurter à un veto américain. Dans ce forum, elle aura toutes les chances d’obtenir une résolution mais celles prises par l’Assemblée générale n’ont qu’une valeur déclarative. Abou Mazen a également fait savoir qu’il mobilisera le secrétaire général de l’Onu Antonio Gutteres afin qu’il use de son autorité pour empêcher Israël d’aller plus en avant.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon a réagi en affirmant être fin prêt pour défendre la position d’Israël devant l’Onu, en coopération avec les amis d’Israël dans ce forum. Il a rappelé que toute solution au conflit du Proche-Orient doit se faire par la négociation et non pas par du terrorisme diplomatique à New York. « La communauté internationale doit comprendre que légitimer les incessantes provocations palestiniennes dans les forums internationaux constitue une récompense au refus d’Abou Mazen de dialoguer avec Israël », a indiqué l’ambassadeur.

Photo Amir Lévy / Flash 90