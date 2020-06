Le ministre de la Communication Yoaz Hendel a dénoncé les scènes inacceptables observées samedi soir lors de la manifestation d’extrême gauche à Tel-Aviv contre le Plan Trump et la souveraineté. On y a vu des dizaines de drapeaux de l’OLP, des slogans virulents contre l’Etat d’Israël, l’agression d’un journaliste de Haaretz, sans parler de l’hymne politicide de l’OLP qui a été chanté au micro et entonné par une bonne partie de la foule.

Yoaz Hendel a déclaré: « J’ai des divergences de vues avec la gauche quant à la gestion des dangers et l’avenir de la Judée-Samarie. Mais c’est une discussion qui doit avoir lieu entre Israéliens qui aiment leur pays. Lorsque je vois le drapeau de l’OLP et que j’entends des slogans appelant à revenir à la situation qui prévalait avant 1948, les fondamentaux sont brisés. Chacun parmi ceux (les juifs) qui ont manifesté Place Rabin doit se poser la question de savoir les intérêts de qui il défend exactement ».

Interviewé sur la station 103FM, le président du parti Meretz Nitzan Horowitz ne s’est pas le moins du monde offusqué des scènes observées lors de la manifestation: « Voir les drapeaux de l’OLP ne me dérange pas, c’est le message qui est important. Celui qui refuse de voir le drapeau de l’OLP refuse de voir les millions de Palestiniens qui sont derrière »…

Photo Flash 90