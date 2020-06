Nouvelle attaque aérienne en Syrie

Les médias syriens ont annoncé une attaque aérienne massive dans les faubourgs de Deir Ez Zor, dans l’est de la Syrie, à une centaine de kilomètres de la frontière avec l’Irak. On parle de huit vagues successives. Les objectifs visés par des drones « non identifiés » appartenaient à des milices pro-iraniennes qui avaient reçu des renforts ces derniers jours. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, douze miliciens irakiens et afghans auraient été tués. Tous les véhicules et l’armement visés ont été détruits.

Ce raid survient quelques jours à peine après une autre attaque menée dans la région de Hama, dans l’ouest de la Syrie, également contre des objectifs pro-iraniens.

Photo Illustration