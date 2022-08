Les effets de l’opération militaire réussie à Gaza commenceraient-ils à se faire ressentir dans les sondages? En tout cas, celui publié dans Maariv en cette fin de semaine consacre un renforcement du parti du Premier ministre. Il obtiendrait 25 sièges ce qui représente son meilleur score depuis le début de la campagne électorale.

Parallèlement, le Likoud perd de sa force mais le sondage ne tient pas encore compte des résultats aux primaires qui ont eu lieu mercredi.

Le parti Avoda monte à 7 sièges après la tenue des primaires qui ont établi une liste jeune, à parité entre hommes et femmes et qui voit les ministres actuellement en exercice relégués à des places non éligibles.

Meretz, quant à lui, se retrouve en-dessous du seuil d’éligibilité.

Le parti d’Ayelet Shaked et Yoaz Hendel, Haroua’h Hatsionit, passe ce seuil fatidique.

En termes de bloc, celui de droite obtient 59 mandats et celui de la coalition sortante 55.

Ce sondage montre que l’on se trouve toujours dans une impasse à moins que le bloc derrière Yaïr Lapid ne décide de faire alliance avec la liste arabe unifiée. Le Premier ministre avait déclaré cela envisageable à plusieurs reprises par le passé mais ces dernières semaines son discours et celui de ses lieutenants est plus réticent quant à un éventuel accord avec la liste arabe controversée.