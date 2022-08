Alors que Ticha Béav est ressentie dans tout le peuple d’Israël comme une période lourde, remplie d’un passé chargé d’évènements terribles, de deuils et de tristesse. Voilà qu’à peine une semaine après Ticha Béav, arrive ‘’Tou Béav’’ ce jour que les Hahamim ont décrit en ces termes : »Il n’eut pas de meilleurs jours pour Israël comme Tou Beav et Yom Kippour ! »

Que représente donc ce jour de ‘’Tou Béav ‘’ et pourquoi tellement de joie ?

En fait ce jour représente plusieurs évènements de taille qui ont marqué tout le Peuple d’Israël et que nous allons citer ici :

– Le jour où la génération du désert a arrêté de mourir (après les 40 ans passés dans le désert).

– Le mariage entre les tribus d’Israël fut pleinement autorisé.

– Il fut permis à la tribu de Binyamin de réintégrer le Peuple D’Israël.

– Le jour où l’interdiction faite par Jéroboam ben Névat de monter à Jérusalem fut levée par l’accession au trône du roi Ochéa ben Ela.

– Ce jour-là, on arrêtait d’accomplir la tâche pesante et pénible de couper du bois pour l’autel.

– Les martyrs de la ville de Beitar reçurent enfin leur droit à être inhumés, après que leurs corps furent exposés pendant une très longue période au soleil et ne furent pas décomposés. Le jour de leur inhumation fut le 15 Av.

La fête de l’Amour

Le point commun entre tous ces évènements ? Après tant d’années de morts, suite à la faute des explorateurs, de guerres, il fut permis d’enterrer dignement les martyrs de Beitar . Le Peuple d’Israël s’efforce de renforcer les liens avec Hachem en accomplissant le service Divin dans le Beth Hamikdash, les gardes sont éliminés de leurs fonctions et les juifs peuvent enfin se rendre au Temple, les tribus peuvent se marier entre elles et les liens du mariage se créent ce jour-là précisément : le jour de l’union. Un jour où la notion d’amour prend toute son essence, un amour authentique et pur entre Hachem et son peuple, entre le Peuple d’Israël et son D… et entre l’homme et son prochain.

Ce jour-là en Israël, était un des plus attendus car tout était fait pour organiser les chidouhim des jeunes qui n’étaient pas mariés.

Les jeunes filles pauvres ou riches s’échangeaient entre elles des vêtements blancs pour ne pas faire de différences l’une envers l’autre et ne pas humilier celles qui n’en avaient pas.

Les jeune filles de Jérusalem sortaient et dansaient dans les vignes en dehors de la ville et tout celui qui n’avait pas de femme se tournait dans cette direction pour trouver un chidouh.

Elles proclamaient : ‘’Jeune homme, Lève tes yeux et regarde ce que tu vas choisir, ne regarde pas la beauté, fait plutôt attention à la famille ».

De même, les plus belles chantaient : « que vos yeux soient sensibles à la beauté, car elle est plus importante que tout » (car la beauté d’une femme ouvre l’esprit d’un homme dans son service Divin)

celles de grandes lignées disaient : « une femme est destinée à avoir des enfants » ;

celles qui étaient riches disaient : « faites attention à la richesse » ;

celles qui étaient disgracieuses disaient : « choisissez seulement pour la gloire du ciel et pour nous couvrir d’or ». (Les bnots Israël sont toutes belles, c’est la pauvreté qui les enlaidit).

Depuis que le Temple a été détruit, la véritable simha n’existe plus, les fondements de la pureté et de la Tsiniout se sont effondrés.

Mais l’espoir fait vibrer nos cœurs en sachant que lorsque viendra le troisième Beth Hamikdash, cette immense Simha retrouvera toute sa grandeur et toute sa splendeur.

Pour tout celui ou celle qui cherche un chidouh, ce jour est très propice aux Téfilots, combien devrions-nous implorer Celui qui n’eut qu’à dire pour que le monde fut, pas seulement de nous trouver un chidouh, mais aussi que cela se passe facilement, sans complications, sans malentendus avec la future belle-famille , en priant pour la paix entre les deux familles, qu’il y ait un véritable Chalom Bait dans le futur couple, qu’il soit béni par une belle descendance en bonne santé , qu’il n’y ait pas de problèmes de parnassa, que la réussite couronne le futur couple dans tous les domaines.

Dans tous ces domaines, ces Téfilots devront être dites avec flamme et enthousiasme, prendre à cœur ces demandes et ce, avant même de connaitre son futur chidouh.

