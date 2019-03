Le premier sondage de cette fin de semaine confirme le tassement du parti de Benny Gantz qui est rattrapé par le Likoud. La chaîne Aroutz 13 donne les résultats suivants:

Likoud: 30

Bleu-Blanc: 30

Parti travailliste: 10

Union de la Droite: 7

Zehout: 7

Yahadout Hatorah: 7

Ta’al-Hadash: 7

Nouvelle Droite: 5

Meretz: 5

Shass: 4

Koulanou: 4

Ra’am-Balad: 4

Le bloc de droite se situe à 64 sièges et le bloc de gauche à 45 sièges (56 avec les sièges arabes).

Jusqu’à ce jour, Israël Beiteinou et Gesher n’atteigent pas le seul d’éligibilité. Un analyste politique a expliqué qu’il s’agirait d’un réservoir supplémentaire de voix pour la droite. En effet, des électeurs qui à la veille des élections constatent que le parti pour lequel ils pensaient voter n’atteint pas le seuil d’éligibilité pourraient au dernier moment modifier leur choix et reporter leur suffrage sur un parti plus grand. L’électorat d’Israël Beitenou et de Gesher est majoritairement à droite.

