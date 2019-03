Ancien vice-président d’Intel, Dadi Perlmutter est, à première vue, un homme du Hi-tech. Il s’est ajouté une autre casquette, celle d’homme politique, en rejoignant en deuxième position sur la liste, le parti Guesher, créé par Orly Lévi Abecassis. Il développe ses motivations et ses projets politiques avec nous.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique et pourquoi avoir rejoint Guesher?

Dadi Perlmutter: C’est une question que l’on me pose souvent. Comment l’ancien cadre d’Intel, du hi-tech, a pu entamer une carrière politique? La réponse se trouve dans une action que je mène depuis de nombreuses années avec mon épouse. Nous menons beaucoup de projets sociaux et éducationnels pour combler les fossés sociaux, notamment auprès des communautés éthiopiennes et arabes. Si nous n’apportons pas des solutions viables à ces déséquilibres sociaux et économiques, notre pays serait menacé. De plus, en abandonnant ces populations, nous nous privons d’un potentiel économique important. Dans le Hi-tech, par exemple, il y a un déficit de main-d’œuvre, il manque 15000 personnes. Pourquoi ne pas donner leur chance à ces populations?

Par ailleurs, notre système de santé, d’éducation, tout ce qui touche au plus près les citoyens doivent être considérablement améliorés. Afin de mener cette mission plus loin, plus fort, l’entrée en politique était incontournable. Guesher représente tous les sujets qui me tiennent à cœur.

Lph: Si l’on en croit les sondages, ce ne sont pas les sujets prioritaires pour les électeurs. Comment l’expliquez-vous?

D.P.: Les sondages, je n’y accorde pas d’importance. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que les partis, en général, amplifient chaque événement sécuritaire pour effrayer les électeurs et les attirer à eux. Qui n’est pas inquiet des roquettes qui tombent ou des attentats perpétrés à travers le pays? Cela touche tout le monde, c’est normal. Mais du coup, on en oublie les domaines du quotidien, dans lesquels on n’a plus investi depuis des années et qui se détériorent. Guesher est fier de porter ces drapeaux et ne renoncera pas à les mettre en avant, parce qu’il en va aussi de l’avenir de notre pays.

Lph: La situation sécuritaire est pourtant aussi une préoccupation quotidienne en Israël. Quelle est votre ligne?

D.P.: Nous sommes pour un Etat juif et démocratique et la préservation des blocs d’implantation. Guesher se situe dans le consensus national sur ces sujets. Pour ma part, je suis persuadé que c’est aussi par le biais de l’intégration économique et sociale que ces problématiques seront résolues. Dans mes diverses actions, j’œuvre pour intégrer les citoyens arabes dans le monde du Hi-tech. Ils doivent prendre part à notre société. Par le vecteur économique, nous pouvons amorcer un dialogue, créer un nouveau modèle de société, qui sera mieux à même de trouver des solutions. C’est un processus qui sera long, mais il est possible.

Lph: Qui Guesher recommandera au poste de premier ministre?

D.P.: Nous ne souhaitons pas nous prononcer pour l’heure. Mais nous avons des conditions et des lignes rouges à notre entrée dans la coalition. Nous siègerons dans une coalition qui mettra en avant les sujets sociaux et de santé, avec Orly Lévy Abecassis comme ministre de la Santé. Nous ne siègerons pas avec les Kahanistes, ni avec Netanyahou, s’il était reconnu coupable.

Lph: Combien de mandats pensez-vous obtenir?

D.P.: Je ne souhaite pas avancer de chiffres. Je dis souvent que le seul sondage fiable est le résultat final des élections. Nous savons que 30 à 40% des électeurs décident au dernier moment du parti pour lequel ils voteront. Nous sommes persuadés que nous passerons le seuil d’éligibilité. Il est urgent qu’un parti qui défende les plus faibles, qui poussent à combler les fossés sociaux dans notre pays, qui promeut un système de santé plus efficace, soit représenté à la Knesset.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay