Malgré les avertissements d’Israël, la direction du Hamas a décidé de braver Tsahal, et déjà jeudi soir, des centaines de personnes sont arrivées près de la clôture de sécurité. Pneus incendiés, grenades et engins piégés lancés en direction des soldats, tout se met déjà en place pour les journées de vendredi et samedi prévues pour des immenses manifestations le long de la clôture, et que le Hamas souhaite sanglantes pour kes besoins de sa propagande.

Afin de faire venir un maximum de monde, et notamment des jeunes, le Hamas a décrété une journée de congés scolaires pour samedi.

Par ailleurs, le journaliste Yoav Zitoun rapporte que Tsahal a donné comme consignes aux tireurs d’élite de ne tirer qu’en direction des talons de quiconque tenterait de pénétrer en territoire israélien ou mettreait en danger des soldats. Durant l’entraînement, seuls ceux parmi ces tireurs qui ont prouvé leurs capacités en ce sens seront déployés le long de la clôture (!).

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90