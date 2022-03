Sur fond d’attentat terroriste, le sommet du Neguev qui a débuté hier à Sdé Boker, s’est poursuivi aujourd’hui.

Yaïr Lapid y a reçu ses homologues d’Egypte, du Bahreïn, du Maroc, des Emirats arabes unis et des Etats-Unis.

Hier, tous ont condamné l’attentat qui a eu lieu à Hadera. Ils ont affirmé que le Sommet était une réponse au terrorisme et qu’ils ne laisseraient pas les extrémistes leur dicter l’ordre du jour.

Dans la déclaration de conclusion de cette rencontre, Yaïr Lapid a annoncé qu’il souhaitait que le Sommet du Neguev devienne un forum qui se réunirait régulièrement à l’avenir. »Cette rencontre entre nous, personne ne pensait qu’elle serait possible un jour. Tout le monde s’est trompé. Elle a eu lieu et nous y avons cru, elle s’est produite parce qu’elle est notre vision pour l’avenir de la région. Nous avons décidé de transformer ce sommet en forum permanent ».

Cette nouvelle architecture que nous construisons effraie nos ennemis communs, et en premier lieu l’Iran et ses envoyés. Ils ont de quoi avoir peur. Yaïr Lapid

Il a ensuite tendu la main aux autres pays arabes ainsi qu’aux Palestiniens »pour que la voie du terrorisme et de la destruction soit remplacée par celle du progrès et de la réussite. Cette nouvelle architecture que nous construisons effraie nos ennemis communs, et en premier lieu l’Iran et ses envoyés. Ils ont de quoi avoir peur ».

Les Palestiniens ont beau ne pas avoir été invités à cette réunion, ils étaient présents dans tous les discours. Celui de notre ministre des Affaires étrangères, comme cité plus haut, mais aussi celui du secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken: »Les accords d’Avraham ne peuvent pas être un substitut à la paix avec les Palestiniens. Nous avons évoqué la façon dont ils peuvent aider à la vie des Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Nous continuerons à oeuvrer pour aboutir à un accord fondé sur la solution à deux Etats ».

Les accords d’Avraham ne peuvent pas être un substitut à la paix avec les Palestiniens. Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn a tenu un discours similaire. Il a appelé les Israéliens et les Palestiniens à s’assoir autour de la table des négociations pour parvenir à la création d’un Etat palestinien.