Deux attentats en moins d’une semaine perpétrés par des Arabes israéliens affiliés à Daesh, au centre du pays, et ce alors que depuis des semaines, les services de renseignements s’attendaient à des violences à Jérusalem et en Judée-Samarie.

Yossi Yeoshoua, le correspondant sur les sujets militaires et de sécurité du Yediot Aharonot, publie une analyse dans laquelle il appelle à une remise en question au sein des services de renseignements.

Pour lui, l’enchainement des deux attentats de Beer Sheva et de Hadera avec autant de similitudes n’est pas un hasard. Et il ajoute »sept des neuf derniers attentats ont été perpétrés par des personnes possédant la teoudat zeout israélienne, la plupart habitant de Jérusalem Est. Mais cette fois, comme à Beer Sheva, il s’agit apparemment de terroristes avec un passif et un lien à l’organisation Daesh ». Il souligne que le terroriste de Beer Sheva avait purgé une peine de quatre ans de prison et aurait dû être, à ce titre, surveillé par le Shabak. Non seulement, ils ne l’ont pas vu venir, mais en plus, ils ont déclaré qu’il avait bien fait l’objet d’une surveillance mais qu’il avait été constaté que son niveau de dangerosité avait diminué. De même pour au moins un des terroristes d’hier, il était connu pour ses accointances avec l’Etat islamique.

Yeoushoua s’avance à parler d’une négligence de la part des services de renseignements du Shabak. »Ils n’ont pas recueilli assez d’informations sur ces cellules terroristes qui agissent en Israël. Le Shabak et Tsahal avaient estimé que s’il devait y avoir une escalade de la violence pendant le Ramadan, ce serait à Jérusalem et en Judée-Samarie. Mais force est de constater que cet attentat a été préparé, les terroristes sont arrivés armés et le Shabak les a ratés ». Le journaliste fait référence aux événements de mai dernier, lors de l’opération »Gardien des Murailles », lors desquels la violence des Arabes israéliens avait éclaté au grand jour et reproche aux services de sécurité de ne pas avoir, à ce moment non plus, été à la hauteur pour alerter sur ce potentiel ni avant, ni pendant les émeutes. Il estime que le Shabak a un vrai travail à effectuer pour améliorer son efficacité au sein de la population arabe israélienne.

Hier soir déjà la police a arrêté plusieurs personnes à Oum El Fahm soupçonnées d’avoir aidé les terroristes ainsi que d’être des soutiens de Daesh.

Par ailleurs, elle a annoncé qu’elle allait procéder à plusieurs arrestations préventives de personnes affiliées à Daesh en Israël et renforcer la surveillance auprès de celles ayant déjà purgé des peines de prison.