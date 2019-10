Depuis quatre ans, à Paris, existe un programme, Switch Collective, qui s’adresse aux personnes souhaitant réfléchir à leur avenir professionnel. Plus de 3000 personnes y ont participé, donnant ainsi un nouveau souffle à leur vie.

Cette méthode débarque en Israël, grâce à Nathalie Ohana. Elle nous en dit davantage.

A la croisée des chemins

Nathalie Ohana a décidé d’importer en Israël le programme Switch Collective, parce qu’elle s’est aperçue que les personnes qui s’interrogent sur leur vie professionnelle, trouvaient peu de réponses. »Il faut savoir que ces interrogations peuvent toucher tous les types de personnes et à des stades variés de leur vie ». Ainsi, elle décrit plusieurs catégories: ceux qui ont fait carrière pendant 10-20 ans ou plus et qui ont envie de trouver une voie qui porte plus de sens pour eux, qui les fasse sortir des sentiers battus; on trouve aussi des étudiants, qui s’aperçoivent que la filière qu’ils se sont choisis ne leur permettra pas de s’épanouir; parfois aussi, ce sont des gens qui veulent se réinventer; enfin, il peut s’agir de personnes qui se plaisent dans leur métier mais la façon dont ils l’exercent ne leur convient pas. Et Nathalie ajoute encore une catégorie plus particulière : »Il y a les olim, qui exerçaient une profession en France, et qui ne se voient pas la poursuivre en Israël, pour diverses raisons ».

On constate donc que cela recouvre un nombre non négligeable de personnes dans la vie active, qui ne demandent qu’à être aidées pour atteindre un épanouissement professionnel maximal, qui rejaillira aussi dans leur vie personnelle.

C’est à cette croisée des chemins que le programme Switch intervient.

Pourquoi, quoi et comment

« Switch se fixe comme objectif de répondre à trois questions fondamentales pour réussir sa reconversion : pourquoi, quoi et comment. Nous accompagnons les gens dans une démarche qui visent à se redéfinir », résume Nathalie. « On part de soi et on se reconstruit un parcours sur-mesure. Pendant le programme, il y a toute une phase »exploration » qui permet de bien préciser son projet. On reprend le contrôle de sa vie et on redevient maitre de son destin ».

La Switch Family

»Le programme Switch se déroule sur 6 semaines », nous explique Nathalie, »Au départ, les participants se rencontrent physiquement, lors de deux rencontres. Puis, commence une phase d’exercices en ligne, pour finir le cycle sur une rencontre ».

Un thème est défini par semaine – mes compétences, mes blocages, ce qui me fait vibrer, … – les participants reçoivent des mails, leur indiquant le travail à effectuer. Une fois par semaine, une session collective en ligne est organisée lors de laquelle, chacun va travailler en binôme et comparer son avancement. »Les binômes ne sont pas formés en fonction des domaines d’activités », précise Nathalie, »Nous recherchons dans ce format, une mise en miroir, qui permet de stimuler les participants. Faire le »switch » est compliqué, on trouve toujours une bonne raison pour le fuir, l’effet miroir varie les profils et augmente la motivation ».

Finalement, se forme la »Switch Family », un nouveau réseau, large et varié, constitué de gens qui se réinventent, qui sont ouverts et qui veulent s’entraider.

La première session de Switch en Israël et en français débutera en janvier.

Pour aller plus loin:

https://www.switchcollective.com/switch-israel-1/

Switch Collective Israel sur FaceBook

Evénement présentation du projet le Dim 17/11 à 20h, Jérusalem

Guitel Ben-Ishay