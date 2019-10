Après les remous qui ont suivi les déclarations du Dr. Mordekhaï Keidar, des milliers de personnes dont plusieurs centaines d’étudiants de l’Université Bar-Ilan ont signé une pétition de soutien à l’éminent orientaliste face aux sanctions que veut lui infliger la direction. L’initiative revient à la cellule Im Tirtsou de cette université.

Sans prendre position sur la teneur des propos qu’il a tenus concernant l’enquête sur l’assassinat d’Itshak Rabin z.l., les signataires accusent la direction de l’université de pratiquer une politique de deux poids et deux mesures selon l’identification politique de la personne. Dans la pétition, dont le titre est « L’hypocrisie crie vers le ciel! », il est notamment écrit:

« Le Dr. Keidar consacre son temps et son énergie pour défendre l’Etat d’Israël et combattre les mensonges, l’incitation et la propagande contre l’Etat et ses citoyens, de manière bénévole, et en prenant sur son temps personnel (…) Alors que le monde académique israélien montre de l’indulgence envers des professeurs et docteurs qui passent leur temps à salir l’Etat d’Israël et à soutenir le BDS, la direction de notre université a choisi de mener au bûcher quelqu’un qui consacre sa vie en faveur de l’Etat d’Israël! »

La pétition cite quelques exemples criant de professeurs de gauche et d’extrême gauche qui ont tenu des propos scandaleux au sein de l’université, dans le cadre de leur travail, alors que le Dr. Keidar s’est exprimé en-dehors de son cadre professionnel, et qui n’ont absolument pas été sanctionnés ni même réprimandés par leur hiérarchie.

Le texte conclut en rappelant que comme tout individu, le Dr. Keidar peut-être critiqué ou contredit pour des propos qu’il tient mais que dans une démocratie comme Israël il est inadmissible que son nom soit sali et sa subsistance menacée lorsqu’il exprime ses opinions.

Photo Youtube