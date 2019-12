Le président russe n’est pas particulièrement adepte de la langue de bois. Lors d’un discours de fin d’année au ministère russe de la Défense, Vladimir Poutine s’est livré à une attaque en règle contre l’attitude de l’Etat polonais durant la Shoah, sujet hautement sensible ces dernières années, notamment dans les relations entre Israël et la Pologne.

Le président russe a déclaré: « Les Polonais ont collaboré avec les nazis et avec Hitler. Cela ressort clairement des archives et d’autres sources ».

Avec des mots particulièrement durs, Vladimir Poutine a notamment rappelé que l’ambassadeur de Pologne à Berlin pendant la 2e Guerre mondiale avait promis de placer un buste de Hitler à Varsovie et d’envoyer tous les Juifs de son pays en Afrique: « C’était un salaud et un porc antisémite, il n’y a pas d’autres mots pour le décrire. Il a exprimé son total soutien à Hitler et à son idéologie antisémite ».

Le président russe, visiblement en colère malgré son flegme habituel, a poursuivi en accusant la Pologne de vouloir réécrire l’Histoire et effacer le souvenir de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie.

Photo Flash 90