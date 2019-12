La synagogue Mikve Israël-Emmanuel de Willemstad à Curaçao est la plus ancienne des Caraïbes toujours en activité. Elle a été bâtie en 1730 alors que les premiers Juifs s’établissent dans cette île des Petites Antilles dès le milieu du XVIIème siècle. Les Juifs de Curaçao viennent des les Pays-Bas, du Portugal et d’Espagne. Ils ont fui l’Inquisition. La communauté fut longtemps la plus prospère d’Amérique du sud. Au début du XXème, elle reçoit le renfort de Juifs ashkénazes fuyant les persécutions en Europe.

Aujourd’hui environ 350 Juifs vivent à Curaçao. Ils entretiennent une école juive et un centre culturel juif dont le musée contient notamment dix-huit rouleaux de la torah et un bain rituel datant du XVIIIème siècle.

