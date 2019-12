Le ministre de la Défense a pris des nouvelles mesures contre les terroristes, cette fois-ci dans le domaine financier. Il a signé mercredi matin un décret qui gèle les avoirs bancaires de huit terroristes pour un montant atteignant des centaines de milliers de shekels. Ces terroristes sont des Arabes israéliens qui ont été condamnés pour des attentats meurtriers, cinq d’entre eux purgeant une peine de réclusion à perpétuité.

Les sommes gelées avaient été versées sur leur compte par l’Autorité Palestinienne dans le cadre de sa politique de salaires mensuels versés aux terroristes détenus en Israël. Les avoirs des familles de ces terroristes ont également été bloqués du moment qu’ils provenaient de l’AP.

C’est la première fois qu’un ministre de la Défense agit ainsi directement contre les avoirs bancaires de terroristes ou de familles de terroristes qui perçoivent de l’argent de l’Autorité Palestinienne. Naftali Benett a indiqué que ce n’est que le début d’une nouvelle politique plus musclée et plus dissuasive qu’il entend appliquer envers les terroristes. Il a averti qu’il compte utiliser toutes les prérogatives légales dont il dispose pour contrer le versement de salaires aux terroristes. En signant le décret il a dit: « Nous passons enfin aux actes concrets et il s’agit d’un cran supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme. Nous ferons tout pour que le versement de sang juif cesse d’être rentable financièrement pour les terroristes ».

Ce décret est le fruit d’un travail de préparation en amont effectué par la Direction nationale de lutte économique contre le terrorisme au sein du ministère de la Défense, en coopération avec le Shin Bet, la police, les Services pénitentiaires et l’Office de lutte contre la blanchiment d’argent.

Les huit terroristes arabes israéliens visés par cette nouvelle mesure sont responsables d’attentats ou de complicité d’attentats ayant fait 45 morts. Parmi eux Walid Daqa, qui avait enlevé, torturé et assassiné le soldat Moshé Tamam hy »d en 1984. Walid Daqa a été au centre d’une polémique en Israël il y a deux ans après une pièce réalisée sur sa vie et qui devait être présentée au théâtre arabe Al-Maydan de Haïfa. Cette représentation avait provoqué l’indignation dans la famille du soldat et entraîné de sanctions de la ministre Miri Reguev contre ce théâtre.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense