La députée Sharren Haskel (Likoud) a obtenu le « Prix du Repeuplement juif » pour son action et son travail en faveur des localités juives de Judée-Samarie, son combat contre la délégitimation d’Israël et le renforcement des liens avec les communautés chrétiennes amies d’Israël. Il s’agit d’un prix attribué chaque année par l’organisation « All Nations Convocation », puissante organisation évangélique américaine, composée de parlementaires amis d’Israël et qui a des ramifications dans plus de 120 pays. Sharren Haskel est également présidente du lobby parlementaire pour la promotion des relations avec les Chrétiens amis d’Israël. Parmi les personnalités ayant été récompensées par le passé : Yariv Levin, Ayelet Shaked, Guilad Erdan, Yuli Edelstein mais aussi l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman et les deux anciens Premiers ministres Stephen Harper (Canada) et Tony Abbott (Australie).

Josh Reinstein, président mondial des lobbys parlementaires pro-israéliens a félicité « la plus jeune récipiendaire de ce prix » et lui a adressé un compliment : « Tant que Sharren Haskel sera là, la population juive de Judée-Samarie peut être tranquille ». Il a souligné « la diplomatie conjuguée à la foi, qui sont des outils importants à notre époque » qui selon lui ont amené des pays comme les Etats-Unis ou le Guatemala à transférer leur ambassade à Jérusalem.

Sharren Haskel a exprimé son émotion en apprenant la nouvelle et a promis qu’elle poursuivra son combat quotidien en faveur du développement de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain « face à une communauté internationale hostile ». Elle s’est également engagée de renforcer les liens entre Israël et les Chrétiens amis de l’Etat juif.

En raison du Corona, la cérémonie de remise du prix aura lieu par zoom et sera suivie par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde.

Photo Flash 90