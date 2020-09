Les forces de sécurité israéliennes procèdent ces jours-ci à de nombreuses arretsations de membres du Hamas dans la région de Hevron, de Yatir et Beit Lehem. Elles font suite à des informations quant à une tentative de plus en plus visible du Hamas de prendre le contrôle de ces régions au détriment de l’Autorité Palestinienne. Il y a deux semaines, c’était la région de Ramallah qui était visée par ces opérations.

Selon Tsahal, le Hamas tente de procéder à un changement stratégique en collaborant avec l’AP contre Israël d’un côté mais en essayant de prendre le dessus sur le Fatah d’Abou Mazen et devenir l’élément dominant en Judée-Samarie comme il l’a fait à Gaza.

Selon certains responsables du Fatah, cette campagne est menée par Salah Al-Arouri et des cellules opérationnelles installées à l’étranger, notanmment en Turquie.

