L’agence de presse Reuters a fait état de plusieurs attaques en Syrie cette nuit (dimanche à lundi). Elles sont attribuées à Israël, qui n’a pas confirmé son implication.

Une de ces attaques a eu lieu dans le port de Tartous, à 160 kilomètres au nord-ouest de Damas et là où stationne la flotte russe. Ces dernières années, les attaques israéliennes sont rares dans cette zone, justement en raison des intérêts russes. Rappelons que les relations entre Moscou et Jérusalem sont tendues ces derniers mois. L’objectif visé et atteint était iranien. Le système de défense anti-aérienne et un hangar de drones ont aussi été attaqués et endommagés.

Par ailleurs plusieurs postes militaires du Hezbollah au sud de la capitale syrienne ont été touchés également.

L’armée syrienne a rapporté que les attaques avaient été réalisées depuis le territoire libanais.

Le système de défense anti-aérienne syrien a réussi à intercepter quelques missiles. Trois soldats syriens ont été tués et trois autres blessés.