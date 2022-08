Le célèbre classement annuel de Shangaï des universités dans le monde a été publié. Cette année, plus de 2 500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1 000 premiers. Trois universités israéliennes figurent dans le Top 100: l’Université hébraïque, le Technion et l’Institut Weizman.

Le classement de Shanghaï prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considéré comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Ces critères sont controversés parce qu’il ne prennent pas en compte par exemple la qualité de l’enseignement et qu’ils font la part belle aux établissements anglo-saxons. D’ailleurs, ce sont ces derniers qui occupent les dix premières places du classement en 2022 comme cela est le cas depuis des années.

En première position se trouve Harvard suivie de Stanford et du MIT.

La première université israélienne – l’Université hébraïque – arrive en 77e position, ce qui constitue un gain de 13 places par rapport à l’année dernière et le meilleur score obtenu par un établissement supérieur israélien depuis 2016. Le Technion et l’Institut Weizman sont classés 83e.

La première université française dans ce classement est celle de Paris Saclay, à la 16e place, soit une perte de trois places par rapport à l’année dernière.

Dans le classement par domaines d’étude, l’Université hébraïque est 17e du monde en mathématiques et médias, soit un gain de 7 et 8 places par rapport à l’année dernière, 30e du monde en droit et 48e en politiques publiques.

Il convient de noter la prouesse des universités israéliennes qui figurent dans le Top 100 aux côtés de pays beaucoup plus grands. Dans le Top 100 on trouve 39 universités américaines, 9 chinoises, 8 britanniques, 7 australiennes, 5 canadiennes, 4 françaises, 4 allemandes et donc 3 israéliennes.