La majorité des gens ne savent pas qui est la juge Liat Ben Ari. Elle est « simplement » l’adjointe du Procureur de l’Etat pour les affaires économiques et accessoirement l’accusatrice principale – et acharnée – dans les dossiers concernant Binyamin Netanyahou. Or, cette magistrate qui est censée être d’une probité irréprochable et qui entend donner des leçons de moralité est aujourd’hui soupçonnée de fraudes, de passe-droits et fausses déclarations, avec son mari, concernant la maison qu’ils ont acquise à Rosh Haayin.

Cette affaire commence à faire de plus en plus de bruit dans la ville car de nombreux citoyens ayant été coupables d’infractions ou manquements similaires par le passé ont été sévèrement sanctionnés, contrairement à Liat Ben Ari qui a pu « curieusement » passer entre les mailles du filet. L’impression qui en ressort, et qui confirme un sentiment de plus en plus partagé, est que tous les citoyens sont égaux devant la loi, certains étant plus égaux que d’autres, en l’occurrence le haut de la pyramide judiciaire qui fait bloc pour empêcher tout réforme et tout contrôle de ses activités. Et aujourd’hui sous la haute-protection du ministre de la Justice Avi Nisenkorn.

Cela fait plusieurs semaines que des médias périphériques tels que la chaîne Aroutz 20 et la station Galei Israël, les journalistes d’investigation Yoav Itshak, Elie Tsipori ou Kalman Liebeskind ainsi que l’avocate Keren Barrashi alertent presque quotidiennement à propos de cette affaire « qui sent mauvais », mais l’odeur n’arrive pas jusque sur les plateaux des grands médias. Cette affaire ne cadre pas avec leur narratif.

Plus grave encore, la machine politico-judiciaire s’est une nouvelle fois mobilisée pour étouffer l’affaire et établir un cordon de sécurité autour de la magistrate qui instruit les dossiers Netanyahou. Le ministre de la Justice ainsi que le conseiller juridique du gouvernement ET procureur de l’Etat Avihaï Mandelblit sont montés au créneau pour prendre la défense de Liat Ben Ari et dénoncer une nouvelle fois des « attaques contre la démocratie ».

Et jeudi, une nouvelle étape a été franchie avec une lettre adressée par la juge au Parquet Bat-Or Kahanowitz à trois membres de la municipalité de Rosh Haayin pour leur interdire ni plus ni moins de se mêler de cette affaire! Il s’agit du le maire Shalom Ben Moshé, du président de la commission de planification et construction Ishaï Edward et d’un autre conseiller municipal Hanokh Oz. Ce dernier, suite à la colère qui monte dans la cité face à ces deux poids et deux mesures, avait écrit une lettre demandant à ce qu’un acte d’accusation soit émis contre la magistrate, au nom de l’égalité devant la loi, surtout suite à la vague de protestation qui secoue la ville deouis que les agissements de Liat Ben Ari ont été révélés.

« Que nenni », ordonne le Parquet, « ne touchez pas à ça! » : « Les élus doivent respecter l’indépendance du Ministère public et permettre aux autorités compétentes et professionnelles locales d’agir sans intervention extérieure » écrit la juge Kahanowitz au nom du Parquet. Egalement dans sa lettre : « Les tentatives d’intervention d’élus en faveur ou en défaveur d’un suspect sont inconvenantes ». En clair, on va s’arranger pour étouffer l’affaire, car il serait quelque peu embarrassant que la magistrate qui entend envoyer le Premier ministre en prison puisse avoir elle-même affaire avec la justice !

Après cette intervention grossière du Parquet, le député Shlomo Karhi (Likoud) a déclaré : « S’il y a une seule raison d’aller vers de nouvelles élections ce serait pour démanteler cette junte qui bénéficie du soutien du ministre de la Justice ».

Et pendant ce temps, les manifestants de la rue Balfour continuent leur tapage contre le Premier ministre pour « dénoncer la corruption » et « défendre la démocratie et l’Etat de droit ». « Liat Ben-Ari ? Connais pas… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90