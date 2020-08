L’une des plus grandes figures rabbiniques de cette génération est décédée vendredi : le rav Adin Steinsaltz zatsal appelé également rav Even-Israël, comme le lui avait demandé en 1994 le rav Menahem Mendel Shneerson zatsal, Rabbi de Loubavitch. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts et de tous milieux tant le rav Steinsaltz aura marqué par son savoir et par sa personnalité rayonnante. Autodidacte, son immense érudition talmudique et toranique côtoyait une culture générale gigantesque et éclectique.

Educateur dans l’âme, penseur juif surdoué et auteur prolixe en Talmud, pensée juive, commentaires du Tanakh et ‘hassidout, il laisse une oeuvre prodigieuse dont la couronne aura sans conteste été l’accessibilité qu’il aura donnée au Talmud en le faisant traduire et commenter en hébreu et dans une soixantaine de langues ! Pour cela, il avait créé en 1965, avec l’aide du gouvernement, l’Institut israélien des publications talmudiques, appelé plus tard Centre Steinsaltz et qui devint l’oeuvre de sa vie: permettre au plus grand nombre de Juifs d’accéder aux sources. Ses connaissances et son intelligences dépassèrent largement le cadre du peuple juif, au point que le magasine « Time » américain la qualifia un jour « d’intellectuel d’une dimension que l’on ne rencontre qu’une fois sur des millions »!

En 1988, il obtint le Prix Israël, en 2020, la médaille du président de l’Etat et en 2017, la distinction « Bien-aimé de Jérusalem ». Il était également président des yechivot Mekor Haïm et de Tekoa dans le Goush Etzion.

Le rav Adin Steinsaltz zatsal était né en 1937 à Jérusalem dans une famille non-religieuse dont les origines son rattachées à la hassidout Slonim. Il revint aux sources à l’âge de 10 ans et embrassa la hassidout Habad. Il poursuivit ensuite des études de physique et de chimie à l’Université hébraïque de Jérusalem parallèlement à l’étude de la Torah dans plusieurs yechivot. A l’âge de 24 ans, il devint le plus jeune directeur d’école du pays.

Le rav Steinsaltz zatsal participa durant de longs mois à l’émission télévisée hebdomadaire « A Bible ouverte » animée par le rabbin Josy Eisenberg, lors de laquelle il impressionnait par ses connaissances et sa sagesse qui n’avaient d’égales que sa modestie, rajoutée à un sourire attachant.

Les hommages provenant des personnalités les plus diverses sont le meilleur témoignage de ce que fut le rav Steinsaltz zatsal et de l’immense amour et admiration qu’il aura suscités. Le rav Steinsaltz zatsal, qui fut un exemple d’amour gratuit du prochain, de sanctification du Nom divin, d’unité du peuple juif et de finesse d’esprit disparaît dans une période où des expressions de haine et de vulgarité se multiplient hélas dans la société.

Puisse son exemple nous inspirer.

Photo yechiva de Tekoa