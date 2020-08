Pour la première fois depuis de longs mois, le Likoud descend sous la barre des 30 sièges dans un sondage. Le Prof. Kamil Fuchs a réalisé un sondage d’intention de vote qui confirme la baisse de popularité du Likoud sous Binyamin Netanyahou et par effet de vases communicants propulse Yamina et Naftali Benett vers de nouveaux sommets :

Likoud : 29

Yamina : 19

Yesh Atid-Telem : 19

Liste arabe unifiée : 16

Bleu-Blanc : 11

Shass : 8

Israël Beiteinou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 7

Binyamin Netaynahou pourrait toujours former un gouvernement de droite (63) mais le soutien de Yamina n’est plus aussi garanti qu’auparavant. Le centre gauche ne représente plus que 37 sièges, et 53 avec la Liste arabe.

Un autre sondage, réalisé pour la station 103 FM donne sensiblement les mêmes résultats, avec un score toutefois sensiblement meilleur pour le Likoud : 32 sièges ; Yesh Atid : 18 ; Liste arabe unifée : 16 Yamina : 12 ; Bleu-Blanc : 11, Shass : 10 ; Yahadout Hatorah 8 : Israël Beiteinou : , Meretz: 5.

Le bloc de droite – pour autant qu’il se présenterait uni – obtiendrait 62 sièges.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90