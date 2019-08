Un pas de plus dans les sanctions américaines contre l’Iran. Le secrétariat au Trésor a annoncé que le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif fera partie de la liste des dirigeants iraniens soumis à des sanctions. La décision émane du président Donald Trump lui-même.

La menace pesait depuis un certain temps sur le ministre iranien car la décision avait déjà été prise en même temps que celle visant l’ayatollah Khamenei et d’autres dirigeants du régime. Mais la Maison-Blanche avait suspendu la décision concernant le ministre dans l’espoir que Téhéran se montrerait plus arrangeant et accepterait de revenir à la table des négociations..

En vertu de cette décision, les avoirs éventuels de Muhamad Zarif dans des institutions bancaires américaines seront gelées et il sera interdit à tout citoyen américain de traiter commercialement avec le ministre.

Photo Wikipedia