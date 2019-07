Depuis quelques mois, un programme destiné aux plus de 45 ans, a vu le jour au sein du Hub de l’Emploi de Qualita. Conduit par Ayala Blum, il propose une gamme d’ateliers et d’activités à une catégorie de personnes qui pensent, à tort, être moins attractives sur le marché du travail.

Nous faisons un bilan de cette première session avec Ayala Blum, alors que des journées « portes ouvertes » auront lieu tout l’été pour recruter pour une deuxième session.

Le P’tit Hebdo: Qu’est-ce que le programme 45+?

Ayala Blum: Ce programme a été mis au point par différents partenaires qui possèdent une solide expérience dans le domaine de la recherche d’emploi: Le Hub Emploi Qualita au sein duquel je fais bénéficier de mon expérience de 13 ans dans cette branche; le département emploi de la mairie de Jérusalem, dirigé par Haïm Amar et l’organisation 50+/-, avec à sa tête Nimrod Alon et Batia Erlich. Tous ces professionnels peuvent se vanter de résultats très convaincants.

Le programme se concentre sur deux mois, pendant lesquels les participants peuvent prendre part à tout ou à une partie des ateliers, à raison de trois journées par semaine au maximum. Nous proposons un oulpan professionnel, une formation aux bases de l’informatique, des ateliers d’entretiens d’embauche filmés, un coaching par une psychologue du travail. Bien entendu, des offres d’emploi adaptées à chacun des profils sont proposées. Ce programme est entièrement en hébreu et s’adresse à tous les olim, anciens comme nouveaux. Au bout des deux mois, nous continuons à accompagner les participants qui n’auraient pas encore trouvé un emploi.

Lph: Comment s’achève la première session de ce programme?

A.B.: Sur un sentiment de satisfaction. 45% des participants ont aujourd’hui repris un départ dans leur carrière en Israël : en ayant trouvé un emploi ou en ayant ouvert leur affaire ou encore en ayant élargi leur clientèle. D’autres ont pris conscience de leur motivation pour commencer une formation qui leur ouvrira de nouveaux horizons professionnels. Nous nous félicitons de ces chiffres.

Lph: La preuve que passés les 45 ans, on a encore une vraie valeur sur le marché du travail?

A.B.: C’est incontestable. Les plus de 45 ans ont de nombreux atouts à faire valoir, notamment au regard des caractéristiques du marché du travail israélien. En Israël, l’expérience est une qualité très valorisée ainsi que la confiance en soi que dégage le candidat. C’est précisément sur ces points que nous travaillons. Nimrod fait ses formations en hébreu, ce qui plonge immédiatement les participants dans le bain israélien. Il approche lui-même des 50 ans et connait parfaitement les difficultés et les atouts des personnes de cette tranche d’âge. Toute l’équipe entoure les participants, nous effectuons un suivi très serré de leur formation et des démarches qu’ils entreprennent.

Lph: Fort de ce succès, une deuxième session se prépare.

A.B.: Elle démarrera après les fêtes de Tichri, suivant le même principe. Afin de mieux faire connaitre le programme, nous invitons le public à venir se renseigner auprès de Nimrod et moi-même. Nous le détaillerons tous les mercredis de l’été entre 13h30 et 14h30 au Hub de l’emploi. Nous souhaitons que le plus grand nombre bénéficie de ces conseils et formations qui ont fait leurs preuves.

Renseignements et inscriptions :

[email protected]

Tél: 02-5906082

Guitel Ben-Ishay