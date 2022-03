L’ancien leader du groupe Pink Floyd est connu pour ses prises de position haineuses envers Israël. Il est à la tête du mouvement de boycott artistique d’Israël et n’hésite pas à faire la vie dure aux artistes qui viennent se produire chez nous.

Ainsi, a-t-il attaqué virulemment Madonna, qui avait chanté lors de l’Eurovision qui s’était déroulé en Israël en 2019.

Vendredi dernier, il a prononcé un discours à Washington dans le cadre d’un congrès contre Israël. Interrogé par Nathan Gutman, journaliste de la chaine publique Kan, à cette occasion, Waters a affirmé : »Je me bats contre l’occupation de l’Etat palestinien de la mer au Jourdain (sic!) ». Il a profité du micro que lui tendait le journaliste israélien pour encourager les citoyens israéliens »juifs et non-juifs qui s’opposent à la politique d’occupation du gouvernement. Je leur dis : bon courage, je suis fier de vous ».

Et lorsque Nathan Gutman lui fait remarquer que le boycott qu’il prône est tourné contre tous les Israéliens, sans distinction, il a une réponse pour le moins étonnante : »Vous devriez cesser de poser des questions aussi stupides ».

Ne demandez pas non plus à Roger Waters son avis sur le conflit qui fait rage en Ukraine. Dans ce cas précis, il estime qu’il ne peut »pas porter de jugement », pour lui Biden et Poutine sont tous les deux coupables, avec peut-être une responsabilité plus importante pour le président russe. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux, d’ailleurs, qui lui renvoient son hypocrisie en pleine figure, rappelant qu’il avait déclaré quelques jours avant le début des hostilités en parlant d’une éventuelle invasion de l’Ukraine par la Russie: »Toute personne qui a un QI supérieur à la température de la pièce comprend que ce sont des bêtises ».

Pour finir, la seule chose qui semble intéresser les participants à ce congrès quand on évoque l’Ukraine, ce sont les sanctions qu’ont prises les pays occidentaux contre l’envahisseur russe et ce pour une raison simple expliquée par Guidon Lévy, présent lui aussi. »Espérons que cela donnera des idées, que peut-être il serait bien d’utiliser ces armes économiques contre d’autres occupations dans le monde. Peut-être que de cette maudite guerre en Ukraine sortira un espoir pour nous ».

Roger Waters, Guidon Lévy, n’ont pas l’air dérangés le moins du monde par les comparaisons qu’ils osent faire et l’hypocrisie de leur lutte. Ce congrès a tenu ses promesses dans sa haine contre Israël.