Le Président allemand, Frank Walter Steinmeier, s’est rendu auprès des orphelins juifs sauvés d’Odessa par la communauté Habad et accueillis à Berlin.

Pour ces enfants, leur arrivée dans la capitale allemande signifiait la fin d’un long périple de plusieurs jours. Ils ont parcouru des kilomètres en transports mais aussi à pied dans le froid ukrainien et sous le feu des bombardements avant d’atteindre la Pologne.

Ils sont plus de 150 enfants à avoir été recueillis par les Habad d’Odessa, certains depuis leur naissance. Le Rabbin de Berlin, le Rav Teichtel, s’est mobilisé avec sa communauté pour trouver un refuge à ces orphelins. Il est intervenu auprès des autorités du pays et a réussi à leur obtenir des permis d’entrée et de séjour sur le territoire. Il témoigne de l’aide précieuse et dévouée des autorités allemandes pour venir en aide à ces enfants.

La communauté juive sur place s’est organisée pour leur fournir de quoi manger, des vêtements, des livres d’étude et tout ce dont ils avaient besoin.

Le Président allemand s’est rendu au centre communautaire où sont réfugiés les enfants et a tout particulièrement salué le travail des Habad : »A peine la guerre avait-elle commencé que les Habad sauvaient déjà des vies ». Il a expliqué que de tous les centres où se trouvent des réfugiés de la guerre à Berlin, c’est le centre communautaire juif qu’il a tenu à visiter en premier : »Je cherchais un lieu exemplaire. Ici, se trouvent des gens qui dès le début de la guerre ont agi pour sauver ces enfants. Cela m’a personnellement touché ».

Photo : President.gov.ua