Hier (lundi) la loi sur les conversions aurait dû être présentée devant la Knesset en première lecture. Finalement, le ministre des Cultes, Matan Kahana, a décidé de la retirer de l’ordre du jour, par crainte de ne pas avoir de majorité pour la faire passer.

Si la majorité n’était pas acquise c’est parce que le parti Raam avait décidé de voter contre. Les partis religieux de la Knesset exercent, en effet, depuis plusieurs semaines, des pressions importantes sur les députés arabes pour s’assurer qu’ils ne soutiendront pas cette loi à laquelle ils sont farouchement opposés.

Les Grands Rabbins d’Israël seraient aussi intervenus auprès du parti du Raam pour les convaincre de renoncer à voter en faveur de la loi de Matan Kahana.

Celui qui a enfoncé le clou est le député Betsalel Smotrich, chef du parti Hatsionout Hadatit. Il a envoyé une lettre en arabe aux députés de Raam dans laquelle il détaille les raisons pour lesquelles ces derniers ont tout intérêt à ne pas voter avec la coalition. Il leur explique que la loi sur les conversions va considérablement assouplir les conditions pour appartenir à la religion juive et par conséquent, elle permettra aux rabbins qui le désirent de convertir très facilement des Musulmans.

» Il y a aujourd’hui quelques rabbins qui voient dans la conversion au judaïsme des Musulmans, une valeur importante. Ils y voient la réalisation des prophéties et de l’idéal divin qui appellent les peuples à reconnaitre la suprématie du judaïsme. Certains y voient aussi une solution au conflit entre les Juifs et les Arabes qui se déroule sur notre terre depuis des décennies. La loi leur permettra d’ouvrir des classes de conversion dans les universités, dans les hôpitaux, dans les villages arabes et dans tous les endroits où ils pourront convertir les Arabes israéliens. D’après la nouvelle loi, personne ne pourra les en empêcher », écrit le député.

Par ailleurs, Smotrich revient sur l’argument, déjà employé par les partis orthodoxes, qui insiste sur l’accord non-écrit existant depuis la création de l’Etat, suivant lequel, aucune religion ne s’ingère dans l’organisation des autres. Et il menace : »Comme vous le savez, vous ne resterez pas éternellement dans la coalition gouvernementale. Je vous conseille de bien réfléchir avant de briser ce tabou, sachant que la conséquence d’un tel acte sera immanquablement de nous donner le feu vert pour que nous nous mêlions des sujets musulmans quand nous reviendrons au pouvoir. Ce n’est pas un secret que nous avons de nombreuses critiques contre l’Islam, notamment sur le statut de la femme dans les tribunaux appliquant la charia, sur le volume de l’appel à la prière du muezzin, sur la façon dont les imams sont nommés, etc, etc. Si vous vous permettez de vous mêler des sujets propres au judaïsme, nous agirons »oeil pour oeil » et nous modifierons ce que nous pensons devoir être modifié dans la gestion de la religion musulmane en Israël, et vous ne pourrez pas vous y opposer ».

Le parti Raam ayant maintenu sa position contre la loi hier, et malgré les efforts des responsables de la coalition et même du Premier ministre pour le faire changer d’avis, la loi a été retirée de l’ordre du jour. Elle ne sera pas votée avant la reprise parlementaire après Yom Haatsmaout.

Photo : Miriam Alster / Flash90