Durant la nuit de mardi à mercredi, Tsahal a riposté aux lancers de ballons incendiaires de la journée de mardi. Des appareils israéliens ont visé des infrastructures terroristes du Hamas à Khan Yunes et à Gaza. Le porte-parole de Tsahal a répété que le Hamas est tenu pour responsable de tout ce qui se passe sur le territoire qu’il contrôle. Durant la journée de mardi, plus de vingt incendies ont été provoqués dans le Néguev occidental par des ballons incendiaires, essentiellement dans les régions Eshkol et Sha’ar Hanéguev.

Photo Ofer Zidon / Flash 90