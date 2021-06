Premier soubresaut diplomatique entre Israël et les Emirats arabes unis, une semaine après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement. Des hauts responsables à Abu Dhabi ont exprimé leur vive irritation après l’annonce par la nouvelle ministre de la Protection de l’environnement Tamar Sandberg (Meretz) de son intention d’annuler purement et simplement un contrat conclu entre la société israélienne EAPC, qui gère notamment le pipeline Eilat-Ashkelon, et le gouvernement emirati.

Ce contrat porte sur l’acheminement de pétrole émirati vers l’Europe par le pipeline Eilat-Ashkelon. Selon ces hauts responsables, l’annulation du contrat par le gouvernement israélien entraînerait une crise sérieuse dans les relations entre Israël et les Emirats au point de mettre en danger les Accords d’Abraham.

Photo Logga Wiggler / Pixabay