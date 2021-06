Son nom était évoqué depuis quelques semaines et le président américain Joie Biden l’a officiellement annoncé : Thomas Naides sera le prochain ambassadeur des Etats-Unis en Israël. Il a été sous-secrétaire d’Etat dans l’Administration Obama et il était déjà pressenti pour être nommé en Israël si Hillary Clinton l’avait emporté lors de l’élection de 2016. Le futur ambassadeur a grandi dans une famille juive et évolue tant dans la sphère diplomatique que dans la finance. Il est actuellement vice-président du conseil d’administration de Morgan Stanley et siège dans les conseils d’administration.

Photo Wikipedia