Le dernier rapport de l’ONU concernant la situation le long de la clôture de sécurité depuis le mois de mars 2018 était particulièrement viurlent envers Israël et Tsahal. En dépit des évidences et de la politique de provocation appliquée par le Hamas, et au mépris du droit élémentaire de légitime défense d’un pays attaqué à ses frontières, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU n’a pas hésité à accuser les soldats de Tsahal de “crimes de guerre” ou même de “crimes contre l’humanité”.

On en sait maintenant un peu plus sur qui et quoi se sont basés les rédacteurs “objectifs” de ce rapport: témoignages anonymes ou contradictoires et surtout, il fallait s’y attendre, collaboration active d’ONG israéliennes d’extrême gauche : B’Tselem, Yesh Din, Gisha, Médecins pour les droits de l’homme, Adalah, l’Union pour les droits du citoyen, HaMoked, le Comité public contre la torture en Israël, qui ensemble, totalisent 81 références dans le rapport. Des ONG ‘palestiniennes’ sont également citées à de très nombreuses reprises : Adamir, Al-Haq, l’Union pour les droits de l’enfant palestinien, le centre palestinien pour les droits de l’homme et Al-Mizan.

A l’opposé, des éléments réels apportés par l’observatoire NGO Monitor n’ont eu droit qu’à une seule référence, assortie d’une remarque tendant à la mettre en doute.

Le document mentionne également 40 rapports « secrets » et 350 témoignages anonymes et invérifiables de soldats de Tsahal.

Le rapport de l’ONU contient aussi des propos hallucinants tel que :

« Lorsque le chef du Hamas Yahia Sinwar déclare : ‘Nous allons forcer la clôture de sécurité et allons arracher vos cœurs de vos corps’ il ne pense pas vraiment ce qu’il dit » !!!

Ou encore : le rapport indique que seulement 29 terroristes sont été tués sur le total des morts, et encore, il n’est pas certain qu’ils aient été des cibles légitimes !!! Même le Hamas, qui a fait du mensonge une seconde religion faisait état de 62 de ses hommes tués, encore bien en-dessous du chiffre réel.

Il n’y a plus rien à attendre de cette institution, mais plus grave encore est la collaboration active d’ONG juives israéliennes à cette industrie de la calomnie anti-israélienne.

Rassemblement à Genève contre la politique du Conseil des droits de l’homme

Sur ce sujet, un grand rassemblement a été organisé à Genève lundi après-midi face au Conseil des droits de l’homme à l’initiative de l’Ong Unwatch, à l’occasion de la tenue de son assemblée annuelle. Il faut savoir que lors de chacune des séances annuelles du conseil, le point 7 de l’ordre du jour est réservé exclusivement à Israël ! L’ancien ambassadeur Dr. Dore Gold s’y est exprimé et a expliqué l’évidence : l’impunité dont jouit le Hamas et l’acharnement contre Israël et Tsahal signifient en d’autre mots un encouragement accordé aux terroristes pour poursuivre leurs actes.

