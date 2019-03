La Jordanie poursuit son attitude d’ingratitude totale envers Israël. Lundi, lors de la séance du parlement, le député Khalil Attia s’est levé et avec un geste de salut militaire il a félicité “le héros palestinien Omar Abou Leila qui a tué des Juifs”. Au jour où sont enterrés en Israël un jeune soldat et un père de famille de douze enfants, victimes de ce terroriste barbare, cette attitude qui n’a pas été dénoncée par les plus hautes autorités jordaniennes est particulièrement odieuse de la part d’un pays avec lequel Israël a signé un traité de paix.

Vidéo:

חבר הפרלמנט הירדני ח'ליל עטיה ניצל את ישיבת הפרלמנט שנערכה היום, כדי להצדיע למחבל שביצע את הפיגוע באריאל: "אני מצדיע לגיבור הפלסטיני"@kaisos1987 pic.twitter.com/xtj6uaajOJ — כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2019

Par ailleurs, le Parlement jordanien a adopté une résolution demandant au gouvernement de renvoyer l’ambassadrice israélienne et de rappeler son l’ambassadeur jordanien à Tel-Aviv. Raison invoquée: les “agressions” israéliennes sur le Mont du Temple. Rappelons que la crise liée à la Porte de la Miséricorde, qui n’est pas encore résolue a débuté par une entrée en force du Waqf et d’éléments provocateurs musulmans sur la zone en question afin d’y installer une nouvelle mosquée, au mépris de la loi israélienne.

Profitant de la campagne électorale en Israël et de la propension du Premier ministre israélien à vouloir à tout prix préserver le calme sur le Mont du Temple, l’Autorité Palestinienne, la Jordanie mais aussi la Turquie tentent d’imposer des réalités sur le terrain, avec lesquelles comme on le sait avec l’Islam il est très difficile voire impossible de revenir en arrière “sous-peine-d’un-embrasement”.

Photo Illustration