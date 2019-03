Un individu armé d’un fusil automatique a ouvert le feu en direction de passagers d’un tramway dans la ville d’Utrecht, au centre des Pays-Bas. Un premier bilan faisait état de trois tués et neuf blessés dont trois sont dans un état grave. Le terroriste s’est enfui. Selon des témoins, des tirs auraient été entendus dans d’autres endroits de la ville. Le gouvernement néerlandais s’est réuni en séance de crise. La police est à la recherche d’un ressortissant turc, Gokmen Tanis, qui aurait été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Le commandant de l’Unité de lutte antiterroriste, Pieter-Jaap Aalbersberg a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’une ou plusieurs attaques terroristes simultanées, mais ne confirmant pour l’instant que le bilan de la fusillade du tramway. Le niveau de surveillance des ports, aéroports et bâtiments publics a été renforcé.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a fait une déclaration dans laquelle il dit notamment : « Un acte de terrorisme est une attaque contre notre civilisation, contre notre société tolérante et ouverte. S’il s’agit bien d’un acte de terrorisme, alors il n’y a qu’une seule réponse : que notre Etat de droit et notre démocratie soient plus forts que le fanatisme et la violence. Nous ne céderons pas face à l’intolérance. Jamais!”

Photo Illustration