D’après le Wall Street Journal, les Etats-Unis ont réuni secrètement les responsables de l’armée israélienne et ceux de plusieurs pays arabes dans le but de mettre au point une coopération contre la menace des drones iraniens. Le Chef d’Etat-major israélien, Aviv Kohavi, était présent dans cette réunion qui réunissait Israël, l’Arabie Saoudite, le Jordanie, le Qatar, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et le Barheïn.

Tous ces pays partagent l’inquiétude de voir les drones iraniens prendre leurs intérêts pour cibles. L’Arabie Saoudite, par exemple, a déjà subi pour des centaines de millions de dollars de dégâts liés à des attaques de drones iraniens suicides sur les infrastructures de pétrole.

Cette rencontre a été rendue possible par la crainte de l’ennemi commun, l’Iran, mais aussi par les Accords d’Abraham et la décision du gouvernement Trump en janvier 2021 d’élargir le commandement central américain au Proche-Orient, à Israël.

Le Wall Street Journal qui rapporte l’information précise que ces discussions ne sont pas simples et créé encore des réticences diplomatiques. La route serait encore longue mais entamée.