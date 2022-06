Ismaël Haniyeh, un des responsables du Hamas, est en visite au Liban depuis plusieurs jours. Il a rencontré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah à Beyrouth.

Ils ont convenu de renforcer leur coopération pour servir leur objectif principal: Jérusalem, les lieux saints et la question palestinienne.

Haniyeh a aussi rendu visite aux chefs des factions et dirigeants de l’action nationale et populaire palestinienne réfugiés au Liban afin de consolider le front commun entre les peuples palestiniens et libanais.

Aujourd’hui, le chef palestinien a tenu un discours lors d’un grand festival au Liban et a déclaré: »Le Liban est l’âme soeur qui s’est identifiée à la blessure palestinienne depuis 74 ans ».

L’essentiel de son discours concernait Jérusalem et »l’occupation »: »Gaza assiégée par la mer, par les airs et par la terre, a mené la lutte contre Jérusalem et contre l’occupation et nous avons l’intention de continuer à nous battre ».

Comme à son habitude, il a proféré des menaces de destruction contre Israël: »Avec tout l’armement que possède Israël, ils subiront nos missiles kassam qui arriveront jusqu’à Tel Aviv et la détruiront. Jérusalem est le réel point de départ et de fin ».

Après avoir parlé de Jérusalem et avoir vanté l’action du Hamas en Judée-Samarie, qui a empêché »le partage d’Al Aqsa », Haniyeh a commenté la crise politique israélienne: « L’entité sioniste se trouve dans un état de désagrégation politique et ils sont en route vers un chaos total. Cette désagrégation de l’intérieur de l’occupation est le début de la fin de l’entité sioniste ».