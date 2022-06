Depuis mon Alya, je ne fais que voter tantôt aux élections à la Knesset ou aux élections présidentielles et législatives Françaises.

Mes certitudes sur la politique en général en ont pris un coup. Mes idées sociales de centre gauche en Israël ont viré vers un sionisme religieux qui, je le croyais, pouvait sauvegarder l’intégrité de ce pays. Mais les arrangements entre ennemis m’ont mis une multitude de doutes. La désinformation venant de tous les bords, ne me permet

pas d’éliminer tel ou tel personnage du paysage politique israélien, démocrates et juifs. Une population israélienne confrontée à un mode de scrutin obsolète, digne de la 4ème République française ou les gouvernements tombaient tous les 6 mois au mieux tous les ans.

Le suffrage universel devrait élire un 1er ministre à partir du moment il obtient 50% des suffrages + 1 et on en finirait avec ses alliances contre nature d’aujourd’hui.

A l’heure où j’écris, la Knesset va être dissoute, Lapid va remplacer Bennett au poste de 1er ministre et de

nouvelles élections sont prévues le 25 octobre 2022. Que va-t-il sortir des urnes? Peut-être un vrai gouvernement de droite sans compromission qui défendra un Israël fort de ses valeurs juives et de ses frontières sûres avec Jérusalem comme Capitale une et indivisible?

De l’autre côté de la Méditerranée la France, ou bon nombre d’entre nous sont nés, ont étudié, travaillé, fondé une famille, tout a changé. Le résultat des élections législatives n’augure rien de bon. C’est une dépression, une tempête anti-élites, un avenir incertain, c’est un burn-out politique, avec une abstention record 53,77%. L’apprenti sorcier, E. Macron, a joué. Il n’a pas gagné. Son opposition se situe à l’extrême-gauche avec la Nupes et ses 130 députés et à l’extrême-droite avec le RN et ses 89 députés.

Le département 93 est acquis à la France Insoumise avec ses candidats islamo-gauchistes, le 83 revient au RN. Nos banlieues ont changé de visage. Les Juifs y sont en minorité, ils se désintéressent de la politique tout

en regardant le train de l’Alya passer sans y monter, et pour cause : la précarité, le chômage, les faibles retraites, un Euro faible, les difficultés d’intégration la langue.

Pour d’autres, les réussites professionnelles ont permis à beaucoup de faire une Alya dans les beaux quartiers de Paris ou se sont créés les « Shtetl » du 8e, 16e, 17e, de Neuilly, Levallois, St Mandé, avec leurs synagogues, restaurants kasher, et boutiques chics. Cela les met à l’abri de regarder la misère sociale, l’antisémitisme sournois. Ce temps va-t-il encore durer, j’ose l’espérer. Les années sont comptées peut-être à défaut de se sauver soi-même, faudra-t-il penser aux enfants pour qui l’avenir en Israël semble plus radieux.

Je veux reprendre les paroless de Dany Trom chercheur au CNRS, qui a alerté sur le possible départ des Juifs de France face à la montée de l’insécurité à leur endroit. L’Europe n’a ni les moyens ni le courage de défendre les Juifs ou d’arbitrer en leur faveur. Maintenant il faut se regrouper sur nos valeurs essentielles, la survie de notre culture juive et notre survie physique. Certains de nos ennemis se délectent de nos divisions et n’auront qu’à secouer l’arbre le moment venu pour les récolter. Le temps joue pour eux. Ces élections législatives l’ont

montré, de nombreux députés Nupes et RN fraichement élus ne sont pas nos amis, les vers sont dans le fruit. « Le temps n’est pas à la relance mais à la réflexion ».

Chlomo G. Alimi