Rencontre Olmert-Abbas: Michael Oren demande un “Logan Act”

La rencontre Ehoud Olmert-Mahmoud Abbas qui a eu lieu à Paris, et le soutien appuyé apporté au chef terroriste par l’ancien Premier ministre israélien continue à faire des vagues en Israël. Ils ont également fait bondir le vice-ministre Michael Oren, ancien ambassadeur d’Israël à Washington. Il a notamment déclaré: “L’Administration américaine envisage de poursuivre en justice l’ancien sercrétaire d’Etat John Kerry pour avoir rencontré sans autorisation le ministre des Affaires étrangères iranien Muhamad Zarif. En effet, il existe aux Etats-Unis une loi appelée Logan Act qui interdit les rencontres sans autorisation gouvernementale avec des dirigeants étrangers, à plus forte raison avec des dirigeants d’organisations ou de pays ennemis. Aux Etats-Unis, une telle rencontre entre Ehoud Olmert et Mahmoud Abbas aurait pu aboutir à une condamnation à dix ans de prison pour l’ancien Premier ministre. Ce qu’il a fait constitue une violation flagrante de toutes les règles démocratiques. Israël a besoin urgemment d’un Logan Act et je compte m’y atteler”.

Photo Yossi Zamir / Flash 90