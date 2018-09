Ehoud Olmert crée le scandale en rencontrant Mahmoud Abbas à Paris

Mahmoud Abbas était à Paris à l’invitation du président français Emmanuel Macron et a été reçu avec des honneurs appuyés selon la tradition pro-palestinienne de la politique étrangère de la France. Le chef terroriste y faisait une étape avant de se rendre à l’Assemblée générale de l’ONU à New-York.

Lors de son court séjour, il a eu le temps de rencontrer l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert. Les deux hommes se sont entretenus durant un long moment. Lors de leur entrevue, et devant les journalistes, Ehoud Olmert a tenu sans vergogne des propos des plus élogieux envers Mahmoud Abbas et a eu l’audace de prendre le contrepied de la politique du gouvernement israélien. Il a d’abord démenti le fait que Mahmoud Abbas ait refusé son offre de paix en 2006, et a déclaré: “Certes, il n’a pas dit ‘oui’, mais il n’a pas refusé. Mahmoud Abbas lutte contre le terrorisme car cela fait partie de son engagement en faveur de la paix. Je le considère comme mon ami depuis que nous travaillions ensemble. Je crois tout comme lui que si j’étais resté Premier ministre quelques années de plus, la paix règnerait aujourd’hui entre Israël et les Palestiniens”!!

Ehoud Olmert a poursuivi dans les éloges envers le chef terroriste: “Il est le président du peuple palestinien, un grand leader, et la personnalité la plus intéressante pour les développements futurs des relations entre les Israéliens et les Palestiniens”. Il a insisté sur le fait que selon lui la seule solution possible au conflit est celle de deux Etats et que Mahmoud Abbas est le seul avec qui Israël puisse arriver à un accord. Le pire était encore à venir lorsque l’ancien Premier ministre affirmait que ce ne sont pas les Palestiniens qui sont “la partie réfractaire à la paix”! Sous-entendu, c’est Binyamin Netanyahou. C’est exactement ce que Mahmoud Abbas avait déclaré aux journalistes sur le perron de l’Elysée après son entretien avec Emmanuel Macron. Un soutien inespéré pour le chef de l’Autorité Palestinienne.

Durant tout leur entretien, l’ancien Premier ministre israélien n’a pas dit un seul mot sur les discours antisémites dont Mahmoud Abbas a le secret, sur les multiples initiatives anti-israéliennes sur la scène internationale, sur les salaires versés aux terroristes et à leurs familles, sur l’enseignement à la haine ou l’incitation à la violence. Pas un seul mot.

En Israël, les réactions n’ont pas tardé. Un haut responsable du Likoud a déclaré: “Voilà qu’Ehoud Olmert, qui avait proposé le Kotel à Mahmoud Abbas, est désormais devenu son fidèle porte-parole. Par contre, à Washington et dans certains Etats arabes, on a enfin compris que Mahmoud Abbas est un obstacle à la paix et non un partenaire et que ses revendications ne visent pas la paix mais la disparition à terme de l’Etat d’Israël”.

Le député Motti Yoguev (Habayit Hayehoudi) a déclaré: “Olmert a rencontré Mahmoud Abbas qui éduque sa jeunesse au meurtre de Juifs et à la destruction de l’Etat d’Israël”.

Ofir Akounis (Likoud), ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace, a été plus incisif: “Après que Mahmoud Abbas ait humilié Ehoud Olmert en ne daignant même pas répondre à son offre plus que généreuse qui prévoyait un Etat palestinien dans les frontières d’avant 1967 et avec Jérusalem comme capitale, l’ancien Premier ministre se permet une nouvelle fois de diffuser des mensonges contre le gouvernement légitime d’Israël. Celui qui refuse systématiquement de revenir à la table des négociations c’est Mahmoud Abbas”.

L’ancien ministre Guidon Saar (Likoud) est sorti de sa réserve: “Ehoud Olmert, comme l’autre Ehoud, Barak, continue à négocier avec Mahmoud Abbas après qu’ils aient quitté la scène politique. Ehoud Olmert avait proposé une offre sans précédent à Mahmoud Abbas, même plus généreuse que celle d’Ehoud Barak à Yasser Arafat à Camp David en 2000. Ces deux dirigeants israéliens avaient échoué pour la même raison: le refus des dirigeants palestiniens de clore définitivement le conflit avec Israël”

Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques, Guilad Erdan, a écrit: “Il est triste et regrettable de voir un ancien Premier ministre venir ainsi servir les intérêts des Palestiniens contre ceux de l’Etat d’Israël et contre la politique de l’Administration américaine, causant ainsi un tort énorme à Israël sur le plan international. Après que le président Donald Trump et son administration ont compris que Mahmoud Abbas est un incitateur et un réfractaire à la paix, arrive un Ehoud Olmert déconnecté des réalités et qui se range ouvertement aux côtés de Mahmoud Abbas”.

L’organisation Almagor, qui représente des familles de victimes du terrorisme, a saisi le président de l’Etat Reouven Rivlin et la ministre de la Justice Ayelet Shaked pour leur demander d’annuler la grâce accordée à Ehoud Olmert et de le faire remettre en prison. Meïr Indor, le président d’Almagor a déclaré: “Après l’acte de trahison d’Ehoud Olmert qui s’est présenté aux côtés de Mahmoud Abbas qui finance les terroristes, il faut le faire juger une nouvelle fois”. “Sa libération anticipée pour ‘raisons de santé’ s’avère avoir été basée sur un mensonge”, a rajouté Meïr Indor.

Photo Flash 90