Avigdor Kahalani, future recrue de Habayit Hayehoudi?

Que les prochaines élections législatives soient avancées ou non, Israël entre dans une année électorale qui promet d’être intéressante. Les partis cherchent des “vedettes” qui pourraient attirer des électeurs nouveaux. C’est notamment le cas de Habayit Hayehoudi, où Naftali Benett ne cache pas sa stratégie de proposer des candidats venus d’horizons différents afin “d’élargir les rangs du parti” selon l’expression consacrée.

Parmi les noms qui circulent, celui de l’ancien ministre Avigdor Kahalani, héros de la Guerre des Six Jours et surtout de la Guerre de Kippour. “L’avantage électoral” d’Avigdor Kahalani est triple: c’est un ancien officier de grande valeur, il est d’origine orientale et il n’est pas “estampillé” comme religieux.

Après avoir quitté l’uniforme avec le grade de général de brigade, Avigdor Kahalani a commencé sa carrière politique au Parti travailliste avant de se rapprocher du centre-droit. Il avait fait partie des fondateurs du parti centriste Troisième Voie.

Photo Flash 90