Le chien enragé d’Ankara a une nouvelle fois aboyé. Après avoir réagi une première fois mercredi en disant que « Jérusalem n’est pas à vendre » (ce en quoi il a raison…), le président Recep Erdogan s’en est violemment pris vendredi à Israël mais aussi à l’Arabie saoudite et aux autres pays arabes qui n’ont pas condamné le Plan Trump.

Recep Erdogan a indiqué que la Turquie n’acceptera jamais le plan américain (!!) et a une nouvelle fois qualifié Israël « d’Etat terroriste et rebelle qui exécute des innocents en pleine rue »!! Appuyant sur le trait, le boucher des Kurdes a rajouté: « Le fait que Jérusalem baignant dans le sang (des ‘Palestiniens’) reste aux mains d’Israël constitue le plus grand crime que l’humanité aura connue » (plus grande même que le génocide des Arméniens?).

Et concernant les pays arabes sunnites, le président turc a déclaré: « Nous réglerons nos comptes avec les pays arabes traîtres qui ont applaudi le Plan Trump ».

S’exprimant lors d’un meeting de son parti AKP, Recep Erdogan a repris les antiennes de l’ancien mufti de Jérusalem ami d’Hitler, Hadj Amin Al-Husseini: « Les lieux saints de l’Islam à Jérusalem sont en danger! Si les Musulmans ne sont pas capables de protéger la mosquée Al-Aqsa, la Kaaba de la Mecque sera la prochaine sur la liste! ». Il a lancé un appel à tous les pays musulmans pour s’unir contre Israël et le Plan Trump: « Quand élèverez-vous la voix? » a-t-il dramatiquement et pathétiquement clamé…

Photo Uri Lenz / Flash 90