Vendredi, quelques heures avant Shabbat, on apprenait que le yishouv Havot Yaïr en Samarie avait été officiellement relié au réseau électrique. Il s’agit d’une grande nouvelle puisque ce yishouv appartient à ce que l’on appelle »les jeunes implantations » qui, n’étant pas officiellement reconnues, n’ont pas de liaison directe au réseau électrique national et souffrent donc d’une alimentation en électricité chaotique.

Cela fait plusieurs années que les responsables de ces villages demandent au gouvernement de leur permettre de vivre correctement avec un accès normal au courant électrique. En effet, les habitants de ces yishouvim souffrent de coupures de courant régulières.

Lorsque la loi de régularisation de plusieurs villages bédouins a été votée par la Knesset actuelle, le comité des jeunes implantations a manifesté son mécontentement.

Ainsi, la nouvelle du raccord de Havot Yaïr a été prise comme un préambule à une décision historique de raccorder les jeunes implantations au réseau électrique national, et ce sous le gouvernement le plus décrié par les responsables des implantations depuis des années.

Or, il semblerait que les choses ne soient pas si simples. En effet, quelques instants après l’annonce dans la presse de cette nouvelle, le secrétaire général de Havot Yaïr, Amihaï Eytam, a publié sur Twitter: »Serait-ce possible que quelqu’un s’attribue le crédit d’une chose qu’il n’a pas faite? Vous pouvez vérifier, nous avons payé pendant les derniers jours du gouvernement Netanyahou ».

En d’autres termes, ce que dit le secrétaire général du yishouv, c’est que le gouvernement Bennett n’est pour rien dans le raccord de Havot Yaïr au réseau électrique national. Il apporte l’attestation de ces dires en publiant le document, signé par le bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Ces propos sont également confirmés par le président du conseil régional de Judée-Samarie, Yossi Dagan et par le forum des jeunes implantations qui a déclaré: »Le yishouv Havot Yaïr est l’un des rares a avoir commencé un processus de régularisation, et il a reçu les premiers accords, il y a déjà un an et demi. Par conséquent, il a reçu l’autorisation de raccord au réseau électrique. Ce raccord ne change rien à la situation de l’immense majorité des jeunes implantations qui se trouve au niveau des étapes préliminaires et qui se heurtent à la porte fermée de l’administration civile de Judée-Samarie, sur instruction du gouvernement ».