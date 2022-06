Hier (vendredi), la Norvège a voté une loi qui prévoit le marquage des produits fabriqués en Judée-Samarie, dans le Golan et à Jérusalem Est comme étant produits »dans les territoires occupés par Israël ».

Le pays nordique avait prévenu Israël depuis début mars de son intention de prendre cette décision, »dans le souci d’informer le consommateur ».

La ministre norvégienne des Affaires étrangères a expliqué la décision de son pays: »Les consommateurs norvégiens ont le droit de savoir si tel produit a été produit en Israël ou dans les territoires occupés par Israël. Cela ne veut pas dire que nous boycottons Israël. Nous pensons que le boycott est une politique erronée. La Norvège entretient de bonnes relations avec Israël et nous souhaitons que cela continue ainsi ».

Rappelons qu’avant la Norvège d’autres pays européens avaient pris une décision similaire, comme la France et l’Allemagne.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné cette décision: »Il s’agit d’une décision qui ne fera pas avancer les relations entre Israël et les Palestiniens et aura des effets néfastes sur les relations entre Israël et la Norvège et sur le rôle que peut jouer la Norvège dans la promotion des relations entre Israël et les Palestiniens ».