Cette nuit (vendredi à samedi), un policier volontaire est mort écrasé par une voiture au bord de laquelle se trouvaient cinq habitants de Rahat.

Le chauffeur, à qui la police avait demandé de s’arrêter pour un contrôle d’alcoolémie, a refusé d’obtempérer et forcé le barrage. Avant cet essai d’interpellation, le véhicule avait déjà été pris en chasse par une voiture de police et avait enfreint plusieurs règles du code de la route.

Le chauffeur a foncé sur les policiers qui se trouvaient sur le barrage et a mortellement touché Amihaï Carmeli, volontaire dans la police depuis plus de 15 ans. Des collègues de Carmeli, z’l, ont été blessés et ont dû être transportés à l’hôpital.

Les suspects ont été arrêtés peu de temps après. Ils étaient fortement alcoolisés et des analyses sanguines sont en cours afin de déterminer s’ils étaient aussi sous l’emprise de drogues.

Carmeli, z’l, était marié et père de deux enfants.

