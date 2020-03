Le bras-de-fer se poursuit entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz pour savoir qui aurait la priorité pour le poste de Premier ministre en cas de gouvernement d’union ou d’urgence. Fort du mandat que lui a confié le président de l’Etat et des 61 députés qui le soutiennent, Benny Gantz estime que c’est lui qui devrait être prioritaire, malgré son inexpérience.

Maintenant qu’il a obtenu le démarrage du fonctionnement de la Knesset, Benny Gantz a annoncé mardi qu’il oeuvre pour la constitution d’un gouvernement d’union avec le Likoud mais sous sa direction. A des manifestants rassemblés devant son domicile qui l’exhortaient à ne pas s’allier avec la Liste arabe, Benny Gantz a dit qu’il exige un gouvernement d’union sous sa direction…car « il saura gérer les crises aussi bien que d’autres » (sic).

Quelques minutes plus tard, Binyamin Netanyahou lui lançait un appel pour une rencontre entre eux afin de former un gouvernement d’urgence nationale : « Benny, c’est l’heure du test de leadership et du sens des responsabilités nationales. Les citoyens d’Israël ont besoin d’un gouvernement d’union qui fonctionne afin de sauver des vies et l’économie du pays. Ce n’est pas le moment de nouvelles élections. Nous deux savons que les différences entre nous sont petites et que nous pouvons les surmonter pour former un gouvernement. Rencontrons-nous tout de suite et formons un gouvernement encore aujourd’hui. Je vous attends ! ».

Benny Gantz est prisonnier de Yaïr Lapid et Moshé Yaalon qui refusent catégoriquement de siéger avec Binyamin Netanyahou. Même si sur le papier Benny Gantz dispose de plus de sièges que Binyamin Netanyahou, il serait totalement irresponsable de lui laisser les rênes de l’Etat en premier du fait de son inexpérience. Comme le propose le président de l’Etat Reouven Rivlin, il serait logique que Binyamin Netanyahou dirige en premier le prochain gouvernement durant une période qui reste à définir pendant que l’ancien chef d’état-major « apprenne le métier » pour autant qu’il soit à la hauteur.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90