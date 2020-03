L’hôpital Wolfsohn et le ministère de la Santé ont annoncé un second décès dû au virus du Corona. Il s’agit d’une femme de 67 ans qui était hospitalisée et sous respiration artificielle au département des soins intensifs. L’équipe médicale a précisé que la défunte souffrait de graves antécédents médicaux, ce qui a aggravé son état.

Mortalité en Israël: une statistique encourageante

Malgré les deux décès qui sont à déplorer pour l’instant, Israël est situé parmi les taux de mortalité les plus bas au monde par rapport au nombre de personnes malades. Les pays qui accompagnent Israël au-dessous des 1% sont notamment la Tchéquie, la Norvège, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, l’Irlande et la Malaisie. Le Canada est à 1,19%, la Corée du Sud a un taux de mortalité de 1,24%, le Etats-Unis, de 1,27%, la Suisse, de 1,36% et la France se situe à 4,33%. En bas de tableau on trouve la Grande-Bretagne (5,3%), l’Espagne (6,56%), l’Iran (7,86%) et enfin l’Italie avec un taux de 9,51%!

Photo Yossi Zamir / Flash 90