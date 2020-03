Le porte-parole de Tsahal Hadi Silberman a annoncé que Tsahal va mobiliser huit bataillons de soldats non-armés au service de la police. Ils viendront en aide aux policiers et aux gardes-frontières dans leur difficile travail de contrôle de l’application des directives du ministère de la santé. On parle d’entre 5.000 et 8.000 soldats, et il ne s’agirait que d’un premier pas. Le porte-parole a précisé que lors des opérations communes de contrôle et de sanctions, l’autorité sera laissée exclusivement à la police.

Il a également indiqué que le commandement de la région militaire centre prépare un plan de fermeture hermétique entre les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne et le reste du territoire d’Israël au cas où une telle décision était prise par l’échelon politique.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90