Le nouveau député Shass Moshé Arbel a tenu des propos pour le moins surprenants lors d’une interview sur Galei Tsahal. A la question de savoir si la perspective d’une ministre de la Justice arabe au gouvernement lui faisait peur, il a répondu: « Le député Youssef Jabarin, comme spécialiste international de droit constitutionnel, pourrait faire un bon ministre de la Justice et faire honneur à Israël. C’est un homme digne et honnête ».

Rappelons que Youssef Jabarin est le responsable des relations extérieures de la Liste arabe et qu’il profite de chaque visite à l’étranger, y compris des colloques anti-israéliens – pour dire tout le bien » qu’il pense de l’Etat d’Israël dans les forums auxquels il participe. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités parlementaires en Israël, Youssef Jabarin et commes ses autres collègues opposé à l’Etat d’Israël comme Etat du peuple juif et soutient les terroristes.

Avec les propos qu’il a tenus, Moshé Arbel s’est attiré les foudres d’Itamar Ben-Gvir (Otsma Yehoudit): « Au début, j’ai cru qu’il faisait une blague, mais maintenant je sais que c’était une blague sur le compte de l’Etat d’Israël. Ce sont des propos honteux du député Arbel. Dommage, il avait pourtant bien commencé! »

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90